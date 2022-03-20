تكريم الوفد الأوروبي لورشة الكرة النسائية

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وأقيمت ورشة العمل المشتركة بين الاتحادين، خلال الفترة من 17 - 13 مارس الحالي، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي ومديرة إدارة الكرة النسائية لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، والمديرة الفنية للمنتخب السعودي للسيدات الألمانية مونيكا ستاب، والمدربات الوطنيات ولاعبات المنتخب الوطني بالإضافة إلى عدد من منسوبي الاتحاد السعودي.
وشارك في الورشة وفد من خبراء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضم كلا من بارس لاغيرستروم، جيف ويلسون، هيسترين دي ريوس وكريس ميلنيس.
وتعد ورشة العمل حول كرة القدم النسائية ثمرة تعاون ثلاثي بين كل من الاتحاد السعودي لكرة القدم ونظيريه الأوروبي والآسيوي.
واستهدفت الورشة تصميم خطة عمل لاستراتيجية تطوير كرة القدم النسائية في المملكة، والتي تعد أحد المرتكزات التي تقوم عليها استراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي أعلن عنها أخيرا.
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