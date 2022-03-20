التوقف الأطول.. من المستفيد ومن المتضرر؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفترة توقف هي الأطول، حيث تصل إلى نحو 45 يوما.

وخلال الموسم الحالي، توقف دوري المحترفين 4 مرات، فيما يقضي حاليا فترة توقفه الخامسة نتيجة مشاركة المنتخب الأول في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، بالإضافة إلى استضافة السعودية خلال شهر رمضان دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بمشاركة 4 فرق سعودية هي: الهلال والشباب والفيصلي والتعاون.

ودائما ما تحدث فترة التوقف استفادة أو خلل وسط فرق الدوري، حيث يظهر ذلك بعد العودة للمباريات، إلا أن المواجهات المتبقية من دوري المحترفين بين 5 مباريات لمعظم الفرق و6 لبعضها و7 مباريات للهلال تحديدا، لن تحتمل التفريط، خاصة وأنها جولات حصاد تشهد صراعا قويا نحو التتويج باللقب أو حجز مقاعد بدوري أبطال آسيا، أو تثبيت الأقدام وعدم الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

فترات توقف الدوري بالموسم الحالي

الفترة الأولى: 15 يوما من 27 أغسطس إلى 11 سبتمبر.

الفترة الثانية: 14 يوما من 2 أكتوبر إلى 16 أكتوبر.

الفترة الثالثة: 15 يوما من 5 نوفمبر إلى 20 نوفمبر.

الفترة الرابعة: 26 يوما من 28 نوفمبر إلى 25 ديسمبر.

الفترة الخامسة (الحالية): 45 يوما من 19 مارس إلى 3 مايو.

المتضررون من التوقف







الرباعي المشارك بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا (الهلال والشباب والفيصلي والتعاون).



دور المجموعات لأبطال آسيا سيجري في رمضان فيما يستأنف دوري المحترفين بعد العيد وسط ضغط وإرهاق كبيرين للفرق الأربعة.



الهلال الأكثر تعرضا للضغط، فبعد مشاركة عدد كبير من لاعبيه مع المنتخب وفي أبطال آسيا سيخوض العدد الأكبر من المباريات المتبقية في الدوري.



موقف الفيصلي والتعاون في الدوري (ضمن المهددين بالهبوط) قد يصعب مهمتهما بعد التوقف، خاصة إذا حققا نتائج سلبية بالآسيوية.



المستفيدون من التوقف