شكرا لقرائتكم خبر التوقف الأطول.. من المستفيد ومن المتضرر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخلال الموسم الحالي، توقف دوري المحترفين 4 مرات، فيما يقضي حاليا فترة توقفه الخامسة نتيجة مشاركة المنتخب الأول في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، بالإضافة إلى استضافة السعودية خلال شهر رمضان دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بمشاركة 4 فرق سعودية هي: الهلال والشباب والفيصلي والتعاون.
ودائما ما تحدث فترة التوقف استفادة أو خلل وسط فرق الدوري، حيث يظهر ذلك بعد العودة للمباريات، إلا أن المواجهات المتبقية من دوري المحترفين بين 5 مباريات لمعظم الفرق و6 لبعضها و7 مباريات للهلال تحديدا، لن تحتمل التفريط، خاصة وأنها جولات حصاد تشهد صراعا قويا نحو التتويج باللقب أو حجز مقاعد بدوري أبطال آسيا، أو تثبيت الأقدام وعدم الهبوط لدوري الدرجة الأولى.
فترات توقف الدوري بالموسم الحالي
الفترة الأولى: 15 يوما من 27 أغسطس إلى 11 سبتمبر.
الفترة الثانية: 14 يوما من 2 أكتوبر إلى 16 أكتوبر.
الفترة الثالثة: 15 يوما من 5 نوفمبر إلى 20 نوفمبر.
الفترة الرابعة: 26 يوما من 28 نوفمبر إلى 25 ديسمبر.
الفترة الخامسة (الحالية): 45 يوما من 19 مارس إلى 3 مايو.
المتضررون من التوقف
- الرباعي المشارك بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا (الهلال والشباب والفيصلي والتعاون).
- دور المجموعات لأبطال آسيا سيجري في رمضان فيما يستأنف دوري المحترفين بعد العيد وسط ضغط وإرهاق كبيرين للفرق الأربعة.
- الهلال الأكثر تعرضا للضغط، فبعد مشاركة عدد كبير من لاعبيه مع المنتخب وفي أبطال آسيا سيخوض العدد الأكبر من المباريات المتبقية في الدوري.
- موقف الفيصلي والتعاون في الدوري (ضمن المهددين بالهبوط) قد يصعب مهمتهما بعد التوقف، خاصة إذا حققا نتائج سلبية بالآسيوية.
المستفيدون من التوقف
- الاتحاد، حيث سيلتقط أنفاسه ويستعيد لاعبيه المصابين، كما سيعيد ترتيب أوراقه بما يكفل له حسم اللقب.
- النصر، سيعمل على مراجعة حساباته ومناقشة المدرب ومحترفيه الأجانب حول تراجع المستويات.
- الأهلي والرائد والفيحاء والباطن والاتفاق والطائي، جميعها ضمن الفرق المهددة بالهبوط، حيث ستعل على معالجة الأخطاء.
- الهلال والشباب، حيث سيبقيان في أجواء المنافسة بمواجهتهما في نصف نهائي كأس الملك.
- الفيحاء والاتحاد، حيث سيبقيان في أجواء المنافسة بمواجهتهما في نصف نهائي كأس الملك.
كانت هذه تفاصيل خبر التوقف الأطول.. من المستفيد ومن المتضرر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.