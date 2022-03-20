شكرا لقرائتكم خبر 3 أسابيع لعلاج عضلة الشنقيطي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​أظهرت الكشوفات الطبية التي أجراها مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مهند الشنقيطي، إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، مما يستدعي حاجته للراحة والعلاج فترة تصل إلى 21 يوما.

وكان الشنقيطي أصيب في الدقائق الأخيرة لمباراة فريقه الماضية أمام الحزم في الجولة الـ25 لدوري المحترفين، حيث انتهت بفوز الاتحاد 3/ 0 صفر كان نصيب الشنقيطي منها الهدف الأول.

من جهة أخرى قطع المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله الإجازة الممنوحة لكافة اللاعبين ومدتها 5 أيام وتواجد في مقر النادي لتأدية تدريبات لياقية انفرادية.

وكان اللاعب شارك في مواجهة الحزم الماضية بعد أن سبقتها مشاركته في التدريب الجماعي الأخير الذي كان ليلة اللقاء.

وقبل مباراة الحزم، تغيب حمدالله عن مباراتي الهلال والشباب بداعي الإصابة مما استدعى تواجده في العيادة الطبية بالنادي وإنهاء عدد من الجلسات ثم البدء في برنامج الإعداد البدني.

كما يواصل المحترف المصري أحمد حجازي برنامجه التأهيلي الخاص في ألمانيا، حيث سيستمر غيابه عن مواجهة فريق الفيحاء ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسينهي اللاعب خلال الأسبوعين المقبلين المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي ليعود إلى النادي مجددا والاجتماع مع الجهازين الفني والطبي لمناقشة برنامج المرحلة الثالثة.