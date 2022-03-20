4 مباريات للهلال بالدوري خلال 12 يوما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين عن مواعيد مباريات الجولات من الـ26 إلى الـ30 الأخيرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتشهد الفترة الحالية، توقف دوري المحترفين نتيجة مشاركة المنتخب الأول في التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2202، حيث يخوض مواجهتيه الأخيرتين أمام الصين وأستراليا، وكذلك لاستضافة السعودية خلال شهر رمضان المبارك (أبريل) كامل مجموعات غرب آسيا بدوري الأبطال بمشاركة 4 فرق سعودية في مدن الرياض وبريدة وجدة والدمام.

كما حددت اللجنة موعد المباراتين المؤجلتين من الجولتين الـ19 والـ20.

ومن واقع جدول المباريات المتبقية، سيخوض الهلال 4 مباريات في الفترة من 3 مايو إلى 15 مايو أبرزها مواجهة عاصفة أمام الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في إطار لقاءات الجولة الـ27.

من برمجة الجولات المتبقية:

