4 مباريات للهلال بالدوري خلال 12 يوما

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وتشهد الفترة الحالية، توقف دوري المحترفين نتيجة مشاركة المنتخب الأول في التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2202، حيث يخوض مواجهتيه الأخيرتين أمام الصين وأستراليا، وكذلك لاستضافة السعودية خلال شهر رمضان المبارك (أبريل) كامل مجموعات غرب آسيا بدوري الأبطال بمشاركة 4 فرق سعودية في مدن الرياض وبريدة وجدة والدمام.
كما حددت اللجنة موعد المباراتين المؤجلتين من الجولتين الـ19 والـ20.
ومن واقع جدول المباريات المتبقية، سيخوض الهلال 4 مباريات في الفترة من 3 مايو إلى 15 مايو أبرزها مواجهة عاصفة أمام الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في إطار لقاءات الجولة الـ27.
من برمجة الجولات المتبقية:
- تنطلق الجولة الـ26 يوم الخميس 5 مايو المقبل.
- تقام لقاءات الجولة الـ30 الأخيرة في توقيت واحد يوم الأحد 29 مايو 2022م.
- يجري اللقاء المؤجل من الجولة الـ19 بين الفيحاء والهلال في المجمعة يوم الثلاثاء 3 مايو.
- يقام اللقاء المؤجل من الجولة الـ20 بين الاتفاق والهلال يوم الأربعاء 11 مايو.
- الجولة الـ27 تشهد مواجهة حاسمة بين الاتحاد وضيفه الهلال في 15 مايو بجدة.
- الهلال سيخوض 4 مباريات أمام الفيحاء وضمك والاتفاق والاتحاد خلال 12 يوما.
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