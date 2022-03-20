الصقور بطلا لدوري الثالثة

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وحسم الصقور اللقب بعد فوزه على نظيره القوس 2/ 1 في المباراة النهائية، التي أقيمت على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.
وتقدم القوس أولا عن طريق لاعبه عمرو ذياب في الدقيقة السادسة، قبل أن ينجح اللاعب فهد الرشيدي في إدراك التعادل للصقور عند الدقيقة 93، ليحتكم الفريقان إلى الأشواط الإضافية، ليعود اللاعب فهد الرشيدي ويتقدم للصقور عند الدقيقة 101 من عمر اللقاء.
يذكر أن عقد الأندية الستة المتأهلة إلى دوري الدرجة الثانية اكتمل، بعدما حسم فريقا الشعيب وقلوة المقعدين الخامس والسادس، بفوزهما في ملحق الصعود على القلعة والجبيل على الترتيب، ليرافقا أصحاب الصدارة في المجموعات الأربع الصقور، القوس، جرش، وساجر.
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