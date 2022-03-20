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الكلاسيكو.. التشكيل الرسمي لقمة برشلونة وريال مدريد

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الشارقة - اميمة ياسر -    

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي ، وكارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن تشكيل الفريقين الأساسي في مواجهة الكلاسيكو، ضمن منافسات الجولة رقم 29 من بطولة "الليجا".

وستنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وستقام على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" بالعاصمة الإسبانية مدريد معقل النادي الملكي.

وجاء تشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفخال، ميليتاو، دافيد الابا

خط الوسط: توني كروس، ناتشو، مودريتش، كاسيميرو، فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: فينسيوس جونيور، رودريجو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أندري لونين، ديجو بينيرو، خيسوس فاييخو، هازارد، أسينسيو، مارسيلو، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، ايسكو، ماريانو دياز، إدواردو كامافينجا".

على الجانب الآخر، جاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجين.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، جيرارد بيكيه، إيريك جارسيا، جوردي ألبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: فيران توريس، بيير إيمريك أوباميانج، عثمان ديمبلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

ريكي بويج، داني ألفيس، ممفيس ديباي، أداما تراوري، مارتن بريثوايت، نيتو، نيكو جونزاليس، كليمنت لينجليه، لوك دي يونج، أوسكار مينجويزا، جافي، أرناو تيناس.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 66 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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