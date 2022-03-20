شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخسر بهدف عكسي أمام أهلي طرابلس في الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض فريق بيراميدز لخسارة امام اهلي طرابلس بهدف نظيف أحرزه عمر جابر، لاعب الفريق، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 54 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والأهلى طرابلس الليبي بالتعادل السلبي في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

في الشوط الثاني واصل فريق أهلي طرابلس الضغط في محاولة لإحراز هدف التقدم، والذي جاء بنيران صديقة عن طريق عمر جابر الظهير الأيمن للفريق.

وعقب الهدف حاول لاعبو بيراميدز التعادل، إلا أن رعونة المهاجمين تسببت في إضاعة بعض الفرص السهلة لينتهي اللقاء بخسارة بيراميدز بهدف نظيف.

وحسم بيراميدز وأهلى طرابلس بطاقة التأهل لدور الثمانية من كأس الكونفدرالية، بعدما وصل بيراميدز للنقطة العاشرة من 3 انتصارات وتعادل، فيما يحتل الفريق الليبى المركز الأول بالمجموعة برصيد 12 نقاط حصدها من الفوز فى 4 مواجهات والخسارة فى مباراة واحدة.

ولم يتذوق فريق بيراميدز طعم الخسارة مطلقا قبل مباراة اليوم خلال رحلته بالنسخة القائمة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد السماوى 10 نقاط.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى: حراسة المرمى: مهدي سليمان، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - عمر جابر - حسين السيد، خط الوسط: نبيل دونجا - إبراهيم توريه - إيريك تراوري - فخر الدين بن يوسف - إبراهيم عادل، خط الهجوم: فخري لاكاي.