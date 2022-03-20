شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يقطع راحة اللاعبين ويقود تدريبات الاتحاد السكندرى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عماد النحاس، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، قطع الراحة التي منحها حسام حسن، المدير الفني السابق للفريق، للاعبين عقب الخسارة من الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى العام.

وطلب عماد النحاس بتجميع اللاعبين، غدا الإثنين، لاستئناف التدريبات، ليقود التدريبات الجماعية للفريق في الخامسة مساء.

وكان نادى الاتحاد السكندرى قد أعلن عماد النحاس مديرا فنيا للفريق خلفا لحسام حسن، الذى تم توجيه الشكر له بسبب تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة، وجاء جهاز عماد النحاس كالتالى: عماد النحاس مديرا فنيا، علاء عبد الغنى مدربا عاما، رامى ربيع مدربا، محمد قطب مدربا، محمد فتحى مدرب حراس مرمى.

كما قررت لجنة الكرة وقف جميع المستحقات المالية للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى لحين تحسن النتائج، وخصم ما يعادل 5% من قيمة عقود جميع اللاعبين لسوء المستوى وتدهور نتائج الفريق.

وحقق فريق الإسماعيلي فوزا مثيرا على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل محمد الشامى، لاعب الإسماعيلى، هدف التقدم لفريقه فى شباك الاتحاد السكندرى بالدقيقة 25، وبعد دقيقتين من تقدم الإسماعيلى، سجل خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندرى هدف التعادل لزعيم الثغر لتصبح النتيجة 1-1، لكن محمد عادل لاعب الإسماعيلى نجح في تسجيل الهدف الثانى لفريقه بالدقيقة 64 من عمر المباراة.