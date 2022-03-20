شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: "محدش هايدخل ستاد القاهرة إلا لما يكون متطعم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إنه تم الاستعداد لكافة التفاصيل في المباراة المرتقبة للمنتخب الوطنى مع نظيره السنغالى، وتابع: "ستاد القاهرة يليق بشكل واسم مصر في هذه المباراة والمباريات المختلفة".

وأضاف "صبحى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي، عبر قناة "dmc"،:" دورنا نوفر كافة الظروف الملائمة، وفيما يتعلق بالتذاكر فهى منوطة باتحاد الكرة مع شركة تذكرتى".

وشدد "صبحى"، على أن المشجعين الذين سيشاركون في المباراة لابد أن يكونوا قد حصلوا على لقاح كورونا، ويتبعون الإجراءات المتبعة، وتابع:"لابد أن يكون حاصل على التطعيم والإجراءات المتبعة محدش هيدخل الاستاد إلا لما يكون مستوفى هذه الإجراءات"

ومن حيث مشاركة النجم العالمى، محمد صلاح قال وزير الشباب والرياضة، :" أن شاء الله هيجى ويشترك مع المنتخب وربنا يوفقه"، موجهاً رسالة للاعبى المنتخب قال خلالها:"أحنا كلكم بنشجعكم وبندعمك وأن شاء الله تبذلوا جهد كبير".