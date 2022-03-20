شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يقود تدريبات إنبى غدا بعد انتهاء فترة الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود حلمى طولان، المدير الفني لفريق إنبى، التدريبات الجماعية، غدا الإثنين، بعد انتهاء فترة الراحة التى منحها للاعبين بعد ضغط المباريات التي خاضها الفريق البترولى طوال الفترة الماضية وتسببت في إجهاد اللاعبين.

ويستعد فريق إنبى لمواجهة نظيره طلائع الجيش في المباراة المقرر لها 14 أبريل المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام.

تعادل إنبى سلبيا مع سيراميكا في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضى على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى العام.

بهذه النتيجة ارتقى فريق إنبى إلى المركز التاسع في ترتيب جدول الدورى العام برصيد 15 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 4 مواجهات، ونجح لاعبو الفريق البترولى في تسجيل 12 هدفا بينما سكنت شباكهم 16 هدفا.

بينما صعد سيراميكا إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدورى العام برصيد 14 نقطة، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 8 مباريات والخسارة في 3 مواجهات ونجح لاعبوه في تسجيل 12 هدفا بينما سكنت شباكهم 13 هدفا.

وبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: محمد كوكو،خط الدفاع: علاء عطا - عبد الله محمود - محمود البدري- سيف تقا - أحمد محسن،خط الوسط: محمد توني - محمود نبيل - ونيفول كوبينا - محمد إبراهيم ،خط الهجوم: باسم مرسي .

بينما بدأ إنبى المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمود جاد،خط الدفاع : إبراهيم يحيى - خالد رضا - محمد حامد،خط الوسط : علي فوزي - أحمد العجوز - مصطفى دويدار - مصطفى جمال - محمد شريف حتحوت - مصطفى شلب،خط الهجوم : جون ايبوكا.