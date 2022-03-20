شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفكر كيروش فى تغيير طريقة اللعب أمام السنغال بعد عودة أفشة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أثار قرار كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، بعودة محمد مجدى أفشة، لاعب الأهلى، لقائمة الفراعنة قبل مباراتى السنغال فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، التساؤلات حول إمكانية تفكير الخواجة فى تغيير طريقة اللعب أمام أسود التيرانجا وخاصة فى مباراة الذهاب يوم الجمعة المقبل.

ويعتمد كيروش على طريقة 4 / 3 / 3 مع منتخب مصر، ولكنه قد يفكر فى تغيير الطريقة إلى 4 / 2 / 3 / 1، لتنشيط الهجوم فى مباراة الذهاب لتحقيق الفوز فى القاهرة من أجل تسهيل المهمة فى لقاء العودة فى داكار يوم 29 مارس الجارى.

وأعلن البرتغالى كيروش ، المدير الفنى لمنتخب مصر، قائمة المنتخب التى ستخوض مباراتى السنغال، المقرر لهما 25 و29 مارس الجارى ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

قائمة المنتخب شهدت انضمام محمد مجدى أفشة وعمر جابر ونبيل دونجا ومروان حمدى، وجاءت قائمة المنتخب التى ستواجه السنغال على النحو التالى: