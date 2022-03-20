شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفكر كيروش فى تغيير طريقة اللعب أمام السنغال بعد عودة أفشة؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أثار قرار كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، بعودة محمد مجدى أفشة، لاعب الأهلى، لقائمة الفراعنة قبل مباراتى السنغال فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، التساؤلات حول إمكانية تفكير الخواجة فى تغيير طريقة اللعب أمام أسود التيرانجا وخاصة فى مباراة الذهاب يوم الجمعة المقبل.
ويعتمد كيروش على طريقة 4 / 3 / 3 مع منتخب مصر، ولكنه قد يفكر فى تغيير الطريقة إلى 4 / 2 / 3 / 1، لتنشيط الهجوم فى مباراة الذهاب لتحقيق الفوز فى القاهرة من أجل تسهيل المهمة فى لقاء العودة فى داكار يوم 29 مارس الجارى.
قائمة المنتخب شهدت انضمام محمد مجدى أفشة وعمر جابر ونبيل دونجا ومروان حمدى، وجاءت قائمة المنتخب التى ستواجه السنغال على النحو التالى:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي
خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، فتوح
خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، أفشة
خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، تريزيجيه.