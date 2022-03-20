شكرا لقرائتكم خبر عن كريم ذكري: لاعبو المصري صالحوا الجماهير والإعلام "اتخض" من مجموعتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد كريم ذكري، مدير الكرة بالنادي المصري، أن لاعبي الفريق كانوا على قدر المسؤولية، وذلك بعد الفوز على القطن الكاميروني بهدفين نظيفين، خلال مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليضمن المصري التأهل لربع نهائي البطولة بشكل رسمي برفقة مازيمبي الكونغولي.

وقال كريم ذكري، في تصريحات صحفية عقب المباراة: أهنئ جماهير المصري بالفوز، وأؤكد لهم أنه لا أحد داخل المنظومة يبخل بذرة جهد على للظهور بالشكل الذي يرضي الجماهير، سواء من الإدارة أو الجهاز الفني أو اللاعبين.

وأضاف: من الوارد أن تحدث أمور داخل الغرف المغلقة ولكن "لو غلط ابنك قومه ما تدبحوش"، اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية وأسعدوا الجماهير وعلى مدار مشاركتي كلاعب مع المصري لسنوات طويلة لم ألعب في الكونفدرالية، لكن هذا الجيل شارك في البطولة.

وتابع: منذ إعلان مجموعة المصري الإعلام اتخض من اسم مازيمبي والقطن الكاميروني، ولكننا وضعنا كل تركيزنا في البطولة، وخضنا مباريات جيدة والخسارة أمام أوتوهو بالكونغو فقط هي النتيجة السلبية الوحيدة، ولكننا حققنا ثلاث انتصارات على أرضنا.