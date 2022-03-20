شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم سبورتنج فى بلاى أوف قبل نهائى كأس سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 3/0 فى أولى مواجهات "بلاى أوف" قبل نهائى كأس مصر على صالة أكتوبر.

بينما يلتقى غدا الإثنين، الصيد مع الشمس وسبورتنج مع الأهلى، وفى حالة فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة الثلاثاء على نفس الصالة.

ويتأهل الفريق الفائز بمباراتين للدور النهائى والخاسر يلعب على المركز الثالث.

ونجح الأهلى فى الفوز على الزمالك فى ختام المرحلة الثانية بدورى السيدات مؤخرا بنتيجة 3 /0، فى مباراة شهدت تفوقا ملحوظا للفريق الأحمر.