شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعادل سلبيا مع أهلى طرابلس فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والأهلى طرابلس الليبي بالتعادل السلبي في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحسم بيراميدز وأهلى طرابلس بطاقة التأهل لدور الثمانية من كأس الكونفدرالية، بعدما وصل بيراميدز للنقطة العاشرة من 3 انتصارات وتعادل، فيما يحتل الفريق الليبى المركز الثانى بالمجموعة برصيد 9 نقاط حصدها من الفوز فى 3 مواجهات والخسارة فى مباراة واحدة.

ويتصدر فريق بيراميدز، بقيادة إيهاب جلال مدرب الفريق، مجموعته برصيد 10 نقاط ليضمن التأهل بشكل رسمي لربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية فى نسختها التاسعة عشرة، وذلك بعد تعادله مع الصفاقسي التونسي، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب الأخير وانتهى بالتعادل بنتيجة 1/1.

ولم يتذوق فريق بيراميدز طعم الخسارة مطلقا خلال رحلته بالنسخة القائمة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد السماوى 10 نقاط يتصدر بها مجموعته، فيما يحتل أهلي طرابلس المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى: حراسة المرمى: مهدي سليمان، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - عمر جابر - حسين السيد، خط الوسط: نبيل دونجا - إبراهيم توريه - إيريك تراوري - فخر الدين بن يوسف - إبراهيم عادل، خط الهجوم: فخري لاكاي.