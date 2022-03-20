شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعباني: سعيد بالفوز والأداء ونسعى لتصدر المجموعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعرب معين الشعباني، المدير الفني للمصري، عن سعادته الغامرة بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والتي جمعت المصري والقطن الكاميروني في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، خاصة مع اقتران الفوز بتقديم اللاعبين لمستوى طيب ومتميز، نجحوا من خلاله في فرض سيطرتهم التامة على مجريات اللقاء، مؤكدًا أنه عمد إلى تهدئة اللاعبين خلال الأسبوع الذي سبق اللقاء، وذلك من أجل رفع الضغوطات الكبيرة عن اللاعبين والتي قد تسبب نوعًا ما في إهدار اللاعبين لفرص سهلة.

وأشار الشعباني خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب المباراة وأدارته الإعلامية ايناس مظهر ، أن الفريق ورغم ضمانه للصعود بنسبة كبيرة إلا أنه سيسعى وبكل قوة للعمل على ضمان تصدر المجموعة من خلال تحقيق نتيجة إيجابية بالمباراة المقبلة أمام مازيمبي الكونغولي بمعقله بمدينة لومومباشي.

وأكد الشعباني أن المباراة ستقام في أجواء بالغة الصعوبة، حيث ستقام نهارا وفي أجواء حارة للغاية خلال شهر رمضان المعظم، بعد نحو أسبوعين، وهو الأمر الذي يتطلب استعدادًا خاصًّا لتلك المباراة.