شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة كليوباترا السلة إلى صالات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود ثريا محمد، لاعبة فريق كرة السلة بالنادى الأهلى، إلى فريقها مرة أخرى والانتظام مع الفريق فى مبارياته، بعد تمام شفائها من إصابتها بالرباط الصليبى، والتى تعرضت للإصابة به أكتوبر الماضى.

ومن المقرر أن تعود ثريا محمد إلى الصالات بعد شهرين من الآن، حيث إن الإصابة التى تعرضت لها، تحتاج منها الراحة من 6 إلى 9 أشهر، وقد بدأتها فى نوفمبر، على أن تعود فى مايو المقبل.

وأصيبت ثريا محمد أو كليوباترا السلة، كما أطلق عليها الاتحاد الدولى للعبة، بالرباط الصليبى خلال مشاركتها مع فريقها أمام الجزيرة فى بطولة القاهرة، وخرجت من المباراة، وخضعت للفحوصات التى أثبتت إصابتها، وخضعت على أثرها لعملية جراحية.

وخسر فريق كرة سلة سيدات الأهلى لقب كأس مصر أمام سبورتنج فى نهائى كأس مصر بنتيجة 89-57 في المباراة التي أقيمت التى جمعت الفريقين منذ أسبوعين.