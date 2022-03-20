شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2006 يحصد لقب دورة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب الوطنى للناشئين مواليد 2006 الفوز على نظيره الجزائري بنتيجة 1-0 فى رابع مبارياته فى دورة شمال أفريقيا؛ وتحقيقه لقب البطولة بعد الفوز الرابع على التوالي وحصد العلامة الكاملة.



مباراة مصر والجزائر



مصر والجزائر



منتخب 2006



منتخب مصر 2006 ونظيره الجزائري

وتأهل المنتخب الوطني للمباراة النهائية بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بـ ٩ نقاط، وسبق وحقق منتخب مصر مواليد 2006 بقيادة محمد وهبة الفوز على نظيرة الليبي بنتيجة 4-0 فى ثاني مبارياته بدورة اتحاد شمال افريقيا المقامة بدولة الجزائر، وأحرز الأهداف كل من محسن محروس في الدقيقة 29 و إبراهيم عبد الكريم تمكن من أحراز هدفين في الدقائق 37، 39 واختتم اللاعب محمد عبد العظيم رباعية الفراعنة في الدقيقة 62 .

كما فاز المنتخب الوطنى مواليد 2006 حقق الفوز أيضا على نظيره التونسى بنتيجة 3-2 فى أولى مبارياته بدورة اتحاد شمال أفريقيا والتي أقيمت الإثنين الماضى.

ويقود منتخب 2006 محمد وهبة المدير الفنى ويعاونه مؤمن عبدالغفار المدرب العام ويوسف طاهر مدربًا لحراس المرمى، وتقام الدورة بمشاركة منتخبات مصر والمغرب وتونس وليبيا بالإضافة إلى الدولة المنظمة الجزائر بينما غابت موريتانيا عن المشاركة.