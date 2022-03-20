شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يخضع لبرنامج تأهيلي خلال إجازة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الجهاز الطبي للأهلي محمد هاني، ظهير أيمن الأهلي، بأداء برنامج علاجي وتأهيلي خلال فترة توقف الدوري لظروف مشاركة منتخب مصر في مباراتي السنغال، ضمن المرحلة النهائية لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر، بعد تجدد إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد المريخ السوداني.

وطالب الجهاز الطبي للأهلي هاني بضرورة الالتزام بأداء البرنامج التأهيلي بشكل منتظم طوال إجازة فريقه في الفترة الحالية، لتحديد موقفه وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية، عقب الانتهاء من الأجندة الدولية وعودة الأهلي لاستئناف التدريبات الجماعية خلال الأسبوع المقبل.

وتعرض محمد هاني للإصابة بشد في العضلة الضامة، خلال مباراة فريقه ضد بيراميدز بالدوري، وغاب عن المشاركة في مباراة صن داون الجنوب إفريقي بسبب تلك الإصابة، قبل أن يتعافى ويعود للمشاركة في مباراة المريخ السوداني لتجدد الإصابة مرة أخرى.

وغاب محمد هاني عن الانضمام إلى قائمة منتخب مصر المستدعاة لخوض مباراتي السنغال؛ بسبب تجدد إصابته، حيث كان من ضمن خيارات الجهاز الفني للفراعنة، ولكن الإصابة حرمته من الالتحاق بمعسكر المنتخب.