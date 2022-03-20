شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين فى المران الأول بمعسكر المنتخب استعدادا لمباراتى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم اليوم الأحد، 10 لاعبين فى مران منتخب مصر، استعدادا لمباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، على أن ينضم باقى اللاعبين فى ساعة متأخرة من مساء اليوم وغدا الاثنين.

واللاعبون العشرة هم: محمد الشناوى، محمد صبحى، عمر كمال، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدى أفشة، مروان حمدي.

وأعلن البرتغالى كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، قائمة المنتخب التى ستخوض مباراتى السنغال، المقرر لهما 25 و29 مارس الجارى ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

قائمة المنتخب شهدت انضمام محمد مجدى أفشة وعمر جابر ونبيل دونجا ومروان حمدى، وجاءت قائمة المنتخب التى ستواجه السنغال على النحو التالى: