شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين فى المران الأول بمعسكر المنتخب استعدادا لمباراتى السنغال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتظم اليوم الأحد، 10 لاعبين فى مران منتخب مصر، استعدادا لمباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، على أن ينضم باقى اللاعبين فى ساعة متأخرة من مساء اليوم وغدا الاثنين.
واللاعبون العشرة هم: محمد الشناوى، محمد صبحى، عمر كمال، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدى أفشة، مروان حمدي.
قائمة المنتخب شهدت انضمام محمد مجدى أفشة وعمر جابر ونبيل دونجا ومروان حمدى، وجاءت قائمة المنتخب التى ستواجه السنغال على النحو التالى:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي
خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، فتوح
خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، أفشة
خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، تريزيجيه.