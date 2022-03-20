مدافع منتخب السنغال يغادر مصابًا قبل مواجهة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمود حمدي

تعرض بابي سيسيه مدافع المنتخب السنغالي ونادي أولمبياكوس للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام باس جيانا بالدوري اليوناني في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وغادر سيسيه المباراة عند الدقيقة 29 من الشوط الأول وحل بدلًا منه المدافع المخضرم كوستاس مانولاس لاعب روما الإيطالي السابق.

ويحيط الغموض بموقف سيسيه من الانضمام لبعثة المنتخب السنغالي التي تستعد لمواجهة المنتخب الوطني المصري يومي 25 و29 من الشهر الجاري ضمن الجولة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022.

وتضم قائمة المنتخب السنغالي لمواجهتي مصر في خط الدفاع خاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي وعبدو ديالو لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما يعد بابي سيسيه أحد الخيارات البديلة.

يذكر أن سيسيه شارك خلال الجولتين الأول والثانية بدور المجموعات من كأس أمم أفريقيا الأخيرة، فيما غاب عن باقي المباريات الخمس التي خاضها "أسود الترانجا".