ليفربول يفلت من فخ نوتينجهام ويضرب موعدا مع مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أفلت ليفربول من فخ مضيفه نوتينجهام فورست، وأكمل عقد المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تغلب عليه 1 / صفر، اليوم الأحد، في دور الثمانية للمسابقة.

وغاب محمد صلاح جناح المنتخب المصري عن المباراة، بجانب مجموعة من العناصر الأساسية، في صفوف فريق ليفربول.

وأحرز ديوجو جوتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78، ليقود ليفربول للتأهل إلى المربع الذهبي في البطولة التي توج بها 7 مرات، ويضع حدا لمغامرة نوتينجهام، الناشط ببطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيون شيب).

وكانت أندية مانشستر سيتي وتشيلسي وكريستال بالاس، قد سبقت ليفربول في الدور قبل النهائي، التي يسعى الفريق الأحمر للفوز بها للمرة الأولى منذ موسم 2005 / 2006.

وأسفرت قرعة نصف نهائي البطولة عن مواجهة مانشستر سيتي أمام ليفربول، فيما يلعب تشيلسي أمام كريستال بالاس.