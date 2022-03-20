مباشر.. ريال مدريد 0-2 برشلونة.. أراوخو يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 66 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

تشكيل ريال مدريد: تيبو كورتوا، داني كارفخال، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، ناتشو هيرنانديز، توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيديريكو فالفيردي، فينسيوس جونيور، رودريجو.

تشكيل برشلونة: مارك أندري تير شتيجين، رونالد أراوخو، جيرارد بيكيه، إيريك جارسيا، جوردي ألبا، فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، بيدري، فيران توريس، بيير إيمريك أوباميانج، عثمان ديمبلي.

تفاصيل المباراة

جاءت الخطورة الأولى بعد مرور 4 دقائق على بداية المباراة، حيث انطلق فالفيردي بالكرة في وسط المرمى ومرر الكرة إلى رودريجو الذي انطلق إلى منطقة جزاء برشلونة وسدد كرة قوية ولكنها مرت بجانب القائم الأيسر لتير شتيجين.

وأنقذ تير شتيجين مرماه من هدف أول في المباراة، بعدما انطلق فينيسيوس بالكرة من الجبهة اليسرى وراوغ أراوخو مدافع برشلونة، ومرر الكرة إلى فالفيردي الذي سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس البارسا تصدى للكرة وحولها لركلة ركنية.

وتألق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، بعدما وصلت تمريرة عرضية لأوباميانج داخل منطقة الـ6 ياردات، وسدد كرة قوية ولكن الحارس البلجيكي تصدى للكرة، لترتد مرة أخرى إلى عثمان ديبملي الذي سدد كرة يسارية قوية ولكن كورتوا يتألق مرة أخرى ويتصدى للكرة ببراعة.

وأهدر فيران توريس لاعب برشلونة فرصة هدف محقق لبرشلونة، بعدما سدد كرة رائعة من على حدود منطقة جزاء ريال مدريد، ولكن كرته تمر بجانب القائم الأيسر لمرمى كورتوا.

واستطاع برشلونة أن يتقدم في المباراة في الدقيقة 29 من زمن المباراة، بعدما انطلق عثمان ديمبلي من الجبهة اليمنى، ومرر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، حولها أوباميانج برأسية إلى داخل شباك كورتوا.

وأهدر فينيسيوس جونيور هدفاً لريال مدريد، بعد أن لعب كروس كرة طولية إلي فينيسيوس خلف دفاع برشلونة لينفرد بالمرمي تماما ولكن شتيجن ينجح في التصدي للكرة وانقاذ فريقة.

وتمكن برشلونة من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 39 من زمن اللقاء، بعد أن لعب ديمبلي كرة عرضية من ركلة ركنية، حولها رونالد أراوخو برأسية قوية إلى داخل شباك كورتوا.