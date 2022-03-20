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تشافي يعلن تشكيل برشلونة للكلاسيكو أمام ريال مدريد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي ، عن تشكيل الفريق الكتالوني، لمواجهة الكلاسيكو أمام ، ضمن منافسات الجولة 29 من .

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 66 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجين.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، جيرارد بيكيه، إيريك جارسيا، جوردي ألبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: فيران توريس، بيير إيمريك أوباميانج، عثمان ديمبلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: ريكي بويج، داني ألفيس، ممفيس ديباي، أداما تراوري، مارتن بريثوايت، نيتو، نيكو جونزاليس، كليمنت لينجليه، لوك دي يونج، أوسكار مينجويزا، جافي، أرناو تيناس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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