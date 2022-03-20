تشافي يعلن تشكيل برشلونة للكلاسيكو أمام ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، عن تشكيل الفريق الكتالوني، لمواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 66 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجين.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، جيرارد بيكيه، إيريك جارسيا، جوردي ألبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: فيران توريس، بيير إيمريك أوباميانج، عثمان ديمبلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: ريكي بويج، داني ألفيس، ممفيس ديباي، أداما تراوري، مارتن بريثوايت، نيتو، نيكو جونزاليس، كليمنت لينجليه، لوك دي يونج، أوسكار مينجويزا، جافي، أرناو تيناس.