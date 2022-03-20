أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد للكلاسيكو أمام برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مديد تشكيل فريقه لمواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، بالجولة الـ 29 بالدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي:

"تيبو كورتوا، داني كارفخال، ميليتاو، دافيد الابا،، توني كروس، ناتشو، مودريتش، كاسيميرو، فيديريكو فالفيردي، فينسيوس جونيور، رودريجو".

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

" أندري لونين، ديجو بينيرو، خيسوس فاييخو، هازارد، أسينسيو، مارسيلو، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، ايسكو، ماريانو دياز، إدواردو كامافينجا".

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد66 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز الرابع برصيد 51 نقطة.