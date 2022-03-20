الامارات | النحاس مديرا فنيا للاتحاد السكندري خلفا لحسام حسن

شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس مديرا فنيا للاتحاد السكندري خلفا لحسام حسن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الاتحاد السكندري رسميا اليوم الاحد تعاقده مع عماد النحاس مديرا فنيا للفريق خلفا لحسام حسن المقال من منصبه لسوء النتائج.

وكان النحاس قد بدأ الموسم مع المقاولون العرب، قبل أن تتم إقالته من منصبه بسبب سوء النتائج.

ويقود النحاس تدريبات الاتحاد السكندري لأول مرة مساء غدٍ الإثنين.

ويحتل الاتحاد المركز الحادي عشر فجدول ترتيب بطولة الدوري المصري لكرة القدم برصيد 14 نقطة.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد إقال مديره حسن وجهازه المعاون السبت، بسبب تراجع النتائج في الدوري المصري، والخروج من مسابقة الكأس المحلية عقب الخسارة امام سيراميكا كليوباترا في دور الـ32.

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