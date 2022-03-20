شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعقد جلسة مع حسام حسن لإنهاء أزمة الشرط الجزئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد عبد المجيد، نائب رئيس لجنة الاتحاد السكندرى ورئيس لجنة قطاع الكرة، عن جلسة سيتم عقدها يوم الأربعاء المقبل، مع حسام حسام حسن، المدير الفني السابق للفريق السكندرى، للتفاوض حول الشرط الجزائى.

أكد رئيس لجنة قطاع الكرة بالاتحاد السكندرى، في تصريحات تليفزيونية، أنه سيتفاوض مع حسام حسن، من أجل الشرط الجزائي، موضحا أنه ليس له أى علاقة لتعامل المدرب مع اللاعبين والأهم للفريق هو النتائج.

وقال عبد المجيد: "إنهاء التعاقد مع حسام حسن تم بسبب سوء النتائج في المباريات الأخيرة، ولا توجد أي أمور أخرى والشرط الجزائي سيكون مليونا وربع المليون لمدة شهرين، مؤكدا أنهم تعاقدوا مع عماد النحاس مدربا للفريق.

أعلن نادى الاتحاد السكندرى عماد النحاس مديرا فنيا للفريق خلفا لحسام حسن، الذى تم توجيه الشكر له بسبب تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة.

وجاء جهاز عماد النحاس كالتالى:

عماد النحاس مديرا فنيا، علاء عبد الغنى مدربا عاما، رامى ربيع مدربا، محمد قطب مدربا، محمد فتحى مدرب حراس مرمى.

كما قررت لجنة الكرة وقف جميع المستحقات المالية للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى لحين تحسن النتائج، وخصم ما يعادل 5% من قيمة عقود جميع اللاعبين لسوء المستوى وتدهور نتائج الفريق.