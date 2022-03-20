شكرا لقرائتكم خبر عن 6 وديات تجهز الإسماعيلي خلال فترة توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طالب حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، الجهاز الإداري، بقيادة أشرف عبد الكريم، بتنظيم 6 مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالية بسبب الأجندة الدولية.

يأتي هذا من أجل تجريب مجموعة من الخطط الفنية بجانب إشراك عدة لاعبين في أكثر من مركز لتحقيق المرونة التكتيكية، والعمل على تدارك الأخطاء الفنية التي تم الوقوع فيها خلال المباريات الماضية.

وكان الدراويش قد استأنف تدريباته عصر اليوم علي ملعب ”عبد الرحمن أنوس” باستاد الإسماعيلية، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 72 ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري العام.

جدير بالذكر أن البطولة المحلية توقفت بسبب خوض منتخب مصر الأول مباراتين حاسمتين ضد نظيره السنغالي يومي 25 و29 من مارس الجاري ضمن المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.