شكرا لقرائتكم خبر عن فخرى لاكا يقود بيراميدز أمام أهلي طرابلس فى الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة الأهلي طرابلس الليبي على ملعب شهداء بنينا في بنغازي، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - عمر جابر - حسين السيد

خط الوسط: نبيل دونجا - إبراهيم توريه - إيريك تراوري - فخر الدين بن يوسف - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - محمد صادق - أحمد توفيق - أسامة جلال - محمود وادي - وليد الكرتي - محمود صابر

فيما خرج من قائمة المباراة الحارس الشاب يوسف نادر.