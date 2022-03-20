شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يتواصل مع بيرسي تاو بجنوب أفريقيا للاطمئنان على ركبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، مع بيرسي تاو لاعب الفريق الموجود فى بلاده حاليا، للاطمئنان على حالته الصحية بعد إصابته بكدمة خلال مشاركته فى مباراة الأهلي الأخيرة ضد المريخ السوداني بخامس جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويحرص طبيب الأهلي على التواصل مع لاعبي الأهلي المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة أدائهم للبرامج التأهيلية للتعافى من الإصابات.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، إن بيرسي تاو لاعب الفريق تعرض للإصابة بكدمة فى الركبة خلال مشاركته فى مباراة المريخ السوداني، وانتهت بفوز الأهلي 3/1 فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح طبيب الأهلى أن الفحص المبدئي الذى خضع له اللاعب تبين تعرضه لكدمة فى الركبة، ويخضع لمزيد من الفحوصات الدقيقة عند عودة الفريق للتدريبات استعدادًا للمباريات القادمة.

وأشار إلى أن محمد هاني لاعب الفريق اشتكى هو الآخر من آلام فى العضلة الضامة، قبل أن يفضل الجهاز الفنى والطبى استبداله خلال المباراة.

وكان تاو قد افتتح أهداف الأهلي في مرمى المريخ السوداني بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

وتغلب الأهلي على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة.