شكرا لقرائتكم خبر عن حارس جديد فى مران الإسماعيلي بفرمان حمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للإسماعيلي، بقيادة حمد إبراهيم، على تصعيد محمد طارق حارس مرمى فريق الشباب مواليد 2001، بعدما شارك فى مران الفريق الأول، بعد تألقه بشكل لافت بدوري الجمهورية.

ويأتي ذلك ضمن سياسة الجهاز الفني للفريق من أجل إكساب الشباب الواعدين الخبرات الفنية اللازمة تمهيدًا للاعتماد عليهم خلال السنوات المقبلة.

ويضم الفريق الأول للإسماعبيلى فى الوقت الحالي مجموعة من الشباب، منهم عبد الله جمال ومحمد عبد الفتاح وعبد الله محمد وحسن صابر واياد العسقلاني وأحمد أيمن وعبد الله حسني.

الدراويش استأنف تدريباته عصر اليوم على ملعب عبد الرحمن أنوس باستاد الإسماعيلية بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق، وذلك ضمن برنامج الاستعداد خلال فترة التوقف الحالية تحضيرا لعودة منافسات الدوري العام.

واستأنف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، مرانهم عصر اليوم علي ملعب ” عبد الرحمن أنوس ” بإستاد الإسماعيلية، وذلك بعد إنتهاء فترة الراحة السلبية.

وكان الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمد إبراهيم، قد منح لاعبيه راحة لمدة 3 أيام بعد الفوز علي الاتحاد مساء الأربعاء الماضي ضمن منافسات الدوري العام.

شمل المران علي وحدات بدنية مكثفة تستهدف الإرتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين خلال فترة التوقف ضمن الأجندة الدولية التي تستمر لما يزيد عن 25 يومًا بسبب خوض منتخب مصر الأول مواجهتين أمام نظيره السنغالي في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وحرص الجهاز الفني علي تكثيف الجرعات البدنية بجانب بعض الجمل الخططية، في حين أدى حراس المرمى تدريبات علي التسديد بعيد المدي والكرات العرضية تحت إشراف مدربهم سيد توفيق، بينما غاب عن المران اللاعب أحمد مصطفي صانع ألعاب الفريق بسبب وفاة والده.

وتابع التدريب المهندس خالد زين نائب رئيس النادي الإسماعيلي بجانب محمود حسن عضو اللجنة الفنية.