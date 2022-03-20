الامارات | مانشستر سيتي يسحق ساوثامبتون ويصعد إلى قبل نهائي كأس الاتحاد

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يسحق ساوثامبتون ويصعد إلى قبل نهائي كأس الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق مانشستر سيتي انتفاضة وسحق ساوثامبتون 4-1 في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وواصل المنافسة على ثلاثة ألقاب.

وتقدم سيتي بهدف بعد 12 دقيقة عندما فقد جاك ستيفنز الكرة، وأرسل جابرييل جيسوس تمريرة إلى رحيم سترلينج ليسدد مباشرة وتصطدم الكرة بمنافسه تينو ليفرامنتو وتدخل شباك الحارس فريزر فورستر.

وهدد ساوثامبتون مرمى سيتي أكثر من مرة وأدرك التعادل قبل الاستراحة حيث أرسل محمد اليونسي كرة عرضية منخفضة حولها المدافع إيمريك لابورت بطريق الخطأ في مرماه.

واستعاد متصدر الدوري الإنجليزي التقدم في الدقيقة 62 عندما تعرض جيسوس لخطأ داخل المنطقة من محمد ساليسو، ونفذ كيفن دي بروين ركلة الجزاء بنجاح في شباك الحارس فورستر.

وسدد البديل فيل فودن هدفا بتسديدة من حافة المنطقة قبل 15 دقيقة من النهاية، ثم اختتم رياض محرز الأهداف.

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