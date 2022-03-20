الامارات | الأهلي المصري يجني ثمار الفوز على الهلال السعودي ويتلقى مكافأة قدرها 40 مليون جنيه

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يجني ثمار الفوز على الهلال السعودي ويتلقى مكافأة قدرها 40 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى النادي الأهلي المصري إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يفيد بتحويل مليوني ونصف مليون دولار مكافأة الحصول على برونزية كأس العالم للأندية التي اختتمت الشهر الماضي في الإمارات، وأكدت تقارير صحافية في مصر أن الاتحاد الدولي ارسل رسميا 2.5 مليون دولار أي ما يساوي 40 مليون جنيه تم وضعهم في الحساب البنكي المعتمد للأهلي لدى «فيفا».

وتمكن النادي الأهلي من تحقيق ميدالية برونزية في بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على الهلال السعودي في قمة مصرية سعودية على الملاعب الإماراتية بنتيجة 4-0 ليحقق بطل إفريقيا الميدالية البرونزية لمونديال الأندية للمرة الثانية على التوالي.

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