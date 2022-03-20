الامارات | مانشستر سيتي يتصدر قائمة أغنى أندية العالم.. برشلونة يتراجع وليفربول يبتعد

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يتصدر قائمة أغنى أندية العالم.. برشلونة يتراجع وليفربول يبتعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر نادي مانشستر سيتي، حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، قائمة ديلويت لأغنى أندية كرة القدم في العالم للمرة الأولى.

وأصبح المتصدر الحالي لبطولة الدوري الإنجليزي رابع نادٍ على الإطلاق يتربع على قمة قائمة ديلويت، التي تنشر سنويا للإعلان عن أعلى أندية كرة القدم دخلا والأفضل أداء من حيث الإيرادات في العالم.

وبلغت عائدات مانشستر سيتي 1ر571 مليون جنيه إسترليني (6ر752 مليون دولار) خلال موسم 2020 - 2021، مما جعل النادي السماوي يرتقي من المركز السادس في الترتيب إلى الصدارة خلال العام الحالي.

وجاء ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني حاليا، في المركز الثاني بالقائمة، حيث بلغت إيراداته 7ر640 مليون يورو (8ر708 مليون دولار)، فيما حل بايرن ميونخ الألماني ثالثا بـ4ر611 مليون يورو، حيث كانا هما الناديان الوحيدان اللذان حقق إيرادات أعلى من 600 مليون يورو خلال العامين الماليين 2019 - 2020 و 2020 - 2021.

في المقابل، تراجع برشلونة الإسباني إلى المركز الرابع، بعدما حقق إيرادات بقيمة 1ر582 مليون يورو، واحتل مانشستر يونايتد الإنجليزي المركز الخامس بـ558 مليون يورو، حيث كان هذا هو أدنى مركز يتواجد فيه على الإطلاق.

واحتلت أندية باريس سان جيرمان الفرنسي (2ر556 مليون يورو) وليفربول الإنجليزي (4ر550 مليون يورو)، وتشيلسي الإنجليزي (1ر493 مليون يورو)، ويوفنتوس الإيطالي (4ر433 مليون يورو)، وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي (2ر406 مليون يورو) المراكز من السادس إلى العاشر في جدول الترتيب.

وفرضت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هيمنتها على مراكز المقدمة، بوجود 11 فريقا من أنديتها في المراكز الـ20 الأولى، حيث كان من بينهم نادي وولفرهامبتون، الذي تواجد في هذا التصنيف المرتفع للمرة الأولى.

وتراجعت عائدات المباريات في جميع بطولات الدوري إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغ 111 مليون يورو، أي 1% من إجمالي إيرادات الأندية، بسبب تأثير اللعب خلف الأبواب المغلقة خلال ذروة جائحة فيروس كورونا في قارة أوروبا.

أما عائدات البث، فقد ارتفعت بمقدار 4ر1 مليار يورو عن الفترة من 2019 - 2020، ولكن هذا يرجع إلى حد كبير إلى تأجيل توزيع الأموال بعد تعليق المسابقات المحلية ثم استكمالها في وقت لاحق من العام.

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