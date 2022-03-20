الامارات | دبا الفجيرة يهزم مسافي ويعزز صدارته لدوري «الأولى»

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يهزم مسافي ويعزز صدارته لدوري «الأولى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق دبا الفجيرة على مضيفه مسافي بهدفين نظيفين في ختام الجولة 24 لدوري الدرجة الأولى واصبح رصيده 61 نقطة معززا صدارته للترتيب بفارق تسع نقاط عن البطائح صاحب المركز الثالث، وسجل هدفيه كل من خالد عبد الله في الدقيقة 12، والبرازيلي فرانسيسكو سوزا 64.

وفي مباراة ثانية فاز الفجيرة على مضيفه مصفوت بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل للفجيرة حمد محمد 9، والبرازيلي لوكاس سيلفا 40، وسجل هدف مصفوت كارلوس البرتو 42 ليصبح رصيد الفحيرة 36 نقطة ومصفوت 20.

وفي مباراة مثيرة تعادل «جلف إف سي» مع ضيفه الحمرية بهدفين لكل منهما وجاء هدف تعادل الحمرية في اخر ثواني المبارة، حيث سجل لفريق «جلف إف سي» البرازيلي جابريل سنتانا 58، وعبدالله موسى 81، وسجل للحمرية كريستيان بيريرا 48، والبرازيلي فينيسيوس (90+5) وبهذه النتيجة فقد الحمرية نقطتين مهمتين في صراع المنافسة واصبح رصيده 47 نقطة، بينما لدى «جلف إف سي» 22.

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