بعد تعثر مفاوضات التجديد.. ليفربول يحدد سعر بيع صلاح.. وصراع بين عملاقين لخطف الفرعون

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن ليفربول الإنجليزي يرغب في الحصول على 84 مليون جنيه إسترليني، نظير السماح برحيل نجمه المصري محمد صلاح.

وأكدت الصحيفة، أن هناك منافسة بين برشلونة وباريس سان جيرمان من أجل ضم محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن باريس سان جيرمان لن يواجه أي مشكلة حول تلبية طلبات محمد صلاح من حيث راتبه الأسبوعي.

وكشفت أن برشلونة على استعداد لدفع ما يقرب من 60 مليون جنيه إسترليني.

وكان الكولومبي رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري، محمد صلاح، قد أثار حالة من الجدل، بعد سخريته من تصريحات الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز بشأن تمديد عقد موكله.

وسخر رامي عباس من تصريحات المدرب الألماني، وقام بالتغريد بسبعة رموز تعبيرية ضاحكة بعد تعليق كلوب على موقف صلاح من تجديد عقده مع النادي الإنجليزي، مما يثير الغموض على مستقبل اللاعب مع الريدز، بحسب صحيفة "ليفربول إيكو".

وكان كلوب تحدث عن تمديد عقد النجم المصري قائلا، "يتوقع صلاح أن يكون هذا النادى طموحا، لا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك بكثير، إنه قراره، كل شيء على ما يرام من وجهة نظري ولم يحدث أي شيء آخر لا بالتوقيع أو رفض التجديد، علينا فقط الانتظار ولا داعي للاندفاع".

وأضاف كلوب، في مؤتمر صحفي عُقد قبل مباراة ليفربول وبرايتون، المقرر لها السبت: "صلاح يتوقع بالتأكيد أن يكون ليفربول طموحًا، لقد كُنا ونحن كذلك، فى الوقت الحالي إنه قراره، والنادى فعل ما بوسعه الفترة الماضية، إن كل شيء بخير".

وفي وقت سابق، كشفت تقارير بريطانية، أن الألمانى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول طالب إدارة ناديه بسرعة تجديد تعاقد محمد صلاح قبل انتهاء الموسم الجاري.

ووفقا لصحفية " ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن كلوب أبلغ إدارة ليفربول برغبته في الإبقاء على صلاح بأي طريقة، للضرورة.

وأضافت الصحيفة أن كلوب يرى أن صلاح اللاعب الأبرز في العالم حاليًا، وهو ما يجبره وإدارة ناديه على ضرورة الاحتفاظ به بشتى الطرق.

وألمحت الصحيفة إلى أن كلوب لا يريد أن يخسر صلاح، وكذلك ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو في وقت واحد، خاصة أن عقودهم تنتهي في يونيو عام 2023.

وكانت تقارير صحفية بريطانية، قد كشفت أن مسئولي ليفربول على وشك حسم ملف تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع الريدز، خاصة فى ظل المستويات المميزة التى يقدمها "مو" مع الفريق خلال الموسم الجاري.

وأشارت صحيفة " Football Insider" البريطانية، إلى أن صلاح يقترب بقوة من تجديد عقده مع ليفربول مع بداية العام الجديد 2022، وستكون قيمة الصفقة 117 مليون إسترليني، طوال مدة عقده، وفى حال حدوث ذلك بشكل رسمي سيدخل الفرعون المصري فئة اللاعبين الأعلي أجراً فى العالم.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول فى يونيو 2023، ولا يزال هناك تمسك من جانب النجم المصرى بزيادة راتبه الأسبوعي ليصل إلى 500 ألف إسترليني.