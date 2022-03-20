شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي VS أبو جبل.. ماذا قدم كل حارس فى7 مباريات بعد بطولة أمم أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي كارلوس كيروش قائمة المنتخب الوطني لمباراتي السنغال، وجاء ثنائي حراس المرمى الشناوى وأبو جبل على رأس الاختيارات وأحدهما بدأ البطولة الأخيرة فى أمم أفريقيا بشكل ممتاز والثانى أنهى البطولة بشكل مثالي، كل ذلك جعل الجميع يتساءل، من يحرس عرين منتخب مصر فى مباراتى السنغال المقبلتين فى المرحلة الأخيرة بتصفيات كأس العالم والمقرر لهما 25 و29 مارس المقبل؟.

قدم الثنائى محمد الشناوى ومحمد أبو جبل حارسا مرمى منتخب مصر مستويات متميزة للغاية فى بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت مؤخرا بالكاميرون، ولعب منتخب مصر المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام السنغال بركلات الترجيح.

محمد الشناوى بدأ البطولة كحارس أساسى وقدم مستوى رائعا للغاية، قبل أن يتعرض للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية فى مباراة كوت ديفوار فى دور الـ16 ليغادر الملعب ويشارك بدلا منه محمد أبو جبل الذى تمسك بالفرصة وقدم مستوى مميزا للغاية وكان من أبرز أسباب صعود الفراعنة إلى المباراة النهائية للبطولة، ونال إشادة الجميع وحصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة النهائية للبطولة.

ونرصد في التقرير التالي أرقام الحارسان بعد بطولة الأمم الأفريقية:

الشناوي

أفريقياً.. لعب 4 مباريات، مباراتان أمام صن داونز ومباراتان أمام المريخ، وتلقت شباكه خمسة أهداف فى هذه المباريات الأربعة.

محلياً.. لعب ثلاث مباريات أمام المقاصة وفاركو بيراميدز، ونجح فى الخروج بالكلين شيت فى مباراتين وتلقت شباكه هدفا وحيدا.

أبو جبل

أفريقياً.. لعب 5 مباريات، مباراتان أمام بترو أتلتيكو ومباراتان أمام الوداد، ومباراة أمام ساجرادا، خرج بشباك نظيفة مرتين، واستقبلت شباكه خمسة أهداف.

محلياً.. لعب مباراتين أمام فيوتشر والجونة، ولم يخرج بالكلين شيت فيهما، واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف.