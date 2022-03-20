شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز محمود متولى للعودة إلى المباريات بعد التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى الجهاز الفني للأهلي منح محمود متولى، مدافع الفريق، فرصة المشاركة فى المباريات عقب انتهاء فترة توقف الدورى لظروف مشاركة منتخب مصر فى مباراتي السنغال ضمن المرحلة النهائية لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

وأصبح محمود متولي جاهزا من الناحية الطبية والفنية للمشاركة فى المباريات، وينتظر قرار الجهاز الفني لدخول المباريات، ومن ثم الحصول على فرصة المشاركة بالتدريج من خلال منحه دقائق معدودة فى بعض المباريات قبل أن يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي.

ويغيب محمود متولي عن الأهلي منذ فترة طويلة بسبب شكواه من الإصابات المختلفة، قبل أن يصبح جاهزا لتدعيم صفوف الأهلي في الوقت الحالي، حيث غاب عن مباريات فريقه قبل التوقف الدوري وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني الذي يرغب في التمهل قبل إشراك اللاعب من أجل دخول أجواء المباريات الغائبة عنه.

وسافر محمود متولي إلى قطر لأداء برنامج تأهيلي في مركز اسبيتار المتخصص في علاج إصابات الملاعب والعلاج الطبيعي، وعاد في صورة جيدة وينتظر قرار الجهاز الفني للمشاركة في مباريات الأهلي الرسمية.