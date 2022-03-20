شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. عماد النحاس مديرا فنيا للاتحاد السكندرى رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الاتحاد السكندرى عماد النحاس مديراً فنياً للفريق خلفا لحسام حسن الذى تم توجيه الشكر له بسبب تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة.

وحاء جهاز عماد النحاس كالتالى:

عماد النحاس مديرا فنيا، علاء عبد الغنى مدربا عاما، رامى ربيع مدربا، محمد قطب مدربا، محمد فتجى مدرب حراس مرمى.



الجهاز الفني الجديد للاتحاد السكندري

كما قررت لجنة الكرة وقف جميع المستحقات المالية للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى لحين تحسن النتائج، وخصم ما يعادل 5% من قيمة عقود جميع اللاعبين لسوء المستوى وتدهور نتائج الفريق.

ويضع مسئولو الاتحاد السكندرى الرتوش النهائية على التفاوض مع عماد النحاس بعد الاتفاق على إضافة فردين لجهازه المعاون الى يعمل به.