شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم هليوبوليس فى انطلاق "بلاى أوف" رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على هليوبوليس بنتيجة 3/0 فى أولى مواجهات "البلاى أوف" بدورى رجال الطائرة.

وتقام غدا الاثنين مواجهات بين كل من هليوبوليس مع الأهلى والطيران مع الاتحاد وطلائع الجيش مع بتروجت وسموحة مع الزمالك.

وفى حال فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة على نفس الصالة ويتأهل الفريق الفائز بمبارتين إلى الدور النصف النهائى والخاسر للعب على المراكز من الخامس إلى الثامن.

ومن المقرر أن يتم تحديد صالات الدور قبل النهائى و النهائى عقب إنتهاء هذه المرحلة وفقا لموافقات الصالات التى ستحددها لجنة المسابقات بإتحاد الكرة الطائرة برئاسة عصام أنور.