شكرا لقرائتكم خبر عن "الرايق" مديرا فنيا لسيدات سلة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى عماد محمود "الرايق" تدريب فريق كرة السلة بنادى سموحة، خلفا لياسر عبد الرحمن، على أن يتولى المدير الفنى الجديد تدريب الفريق بداية من الموسم الجديد.

ووقع عماد محمود على عقود تدريب سيدات سموحة بعد إنهاء ارتباطه مع نادى الطيران بالتراضى، بعد اتصالات بين مسئولى سموحة ومسئولى الطيران لإنهاء العلاقة بصورة ودية بين محمود وناديه السابق.

وجاء الاستقرار على عماد محمود فى ظل الخبرات التى يتمتع بها فى تدريب سيدات السلة، حيث سبق وتولى تدريب سلة سموحة، وتقدم باستقالته فى سبتمبر 2020 ، وفى ديسمبر من نفس العام تولى تدريب سلة سيدات الزمالك، ثم رحل لتدريب سيدات الطيران.

يذكرأن سلة سيدات سموحة أنهى مشاركته فى دورى السيدات من دور ربع النهائى، على أن يبدأ الاستعداد للموسم الجديد فى مايو المقبل.