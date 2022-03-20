شكرا لقرائتكم خبر عن ختام منافسات بطولة تجارب منتخب الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت مساء اليوم، الأحد، منافسات بطولة تجارب منتخب الكاراتيه تحت 21 سنة والتي أقيمت باستاد القاهرة الدولي. وشهدت التجارب منافسة قوية ومثيرة بين جميع اللاعبين الذين شاركوا منذ أول الأيام حتى آخرها لدرجة وصلت إلى مشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة (كاتا و كوميتيه). ويتاهل للمرحلة النهائية أصحاب المراكز الأربعة الأولى في كل وزن.

وجاءت النتائج علي النحو التالي: في وزن 84 كجم كوميتيه كانت المراكز الأربعة الأولى من نصيب كل من عمرو عبدالحميد ومحمد علي أبوبكر وعمر عبدالخالق وعمر محمد معوض.

وفى وزن 75 كجم، احتل المراكز الأربعة الأولى كل من صلاح شوقي وأحمد عطية وحسن الشاذلي وأحمد محمد مرعي.