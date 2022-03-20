شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يرفع الحمل التدريبى فى فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم، رفع الحمل التدريبي علي لاعبيه بإقامة المران علي فترتين صباحية ومسائية.

يأتى ذلك ضمن خطة الجهاز الفنى للفريق بتجهيز جميع اللاعبين علي الصعيد الفني والبدني استعدادًا لإستئناف مسابقة الدوري العام، حيث سيقام تدريبات غدًا علي فترتين الأولي في الساعة الثامنة صباحا والثانية في تمام الساعة الرابعة عصرا.

والإجهاد يبُعد "الشامي" عن المران

تعرض محمد الشامي مهاجم الإسماعيلي، لإجهاد خفيف في العضلة الخلفية والتى علي إثرها فضل الجهاز الطبي للفريق بقيادة مجدي باز، إراحته من مران اليوم لتجنب تفاقم الإصابة ومد فترة غيابه عن صفوف الدراويش.

وكان ” الشامي ” قد قدم أداءا مميزا في لقاء الإسماعيلي الأخير ضد الاتحاد السكندري الأخير، بعدما نجح في احراز هدفًا وصناعة مثله ليسهم في قيادة فريقه لحصد أول انتصاراته بمسابقة الدوري العام.

واجتماع مع ثنائي الدراويش

عقد حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي، إجتماعًا مع عمر الوحش ومحمد مخلوف ثنائي وسط الفريق، وذلك على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم علي ملعب ” عبد الرحمن أنوس ” بإستاد الإسماعيلية.

ويحرص مدرب الإسماعيلي علي عقد إجتماعات مستمرة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم علي تقديم أقصى ما لديهم في التدريبات وهو ينعكس علي أدائهم بشكل إيجابي في الملعب.