شكرا لقرائتكم خبر عن النني وتريزيجيه يصلان القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب لمواجهة السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل محمد الننى ومحمود تريزيجيه القاهرة، منذ قليل، استعدادا للانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى غدا الاثنين لمباراتى السنغال، المقرر لهما 25 و29 مارس الجارى ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وأعلن البرتغالى كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، قائمة المنتخب التى ستخوض مباراتى السنغال، المقرر لهما 25 و29 مارس الجارى ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

قائمة المنتخب شهدت انضمام محمد مجدى أفشة وعمر جابر ونبيل دونجا ومروان حمدى، وجاءت قائمة المنتخب التى ستواجه السنغال على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي

خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، أفشة

خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، تريزيجيه.

وانطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الأحد بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض مباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتحددت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه، الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه، الدرجة الثانية 250 جنيهاً، الدرجة الثالثة 100 جنيه.