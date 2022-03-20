شكرا لقرائتكم خبر عن جريندو يحتفل بــ100 مباراة مع المصرى بعد هدفه فى مرمى القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد جريندو، لاعب المصري، بوصوله للمباراة رقم 100 خلال مشاركته مع الفريق البورسعيدي بمختلف المسابقات، وأحضر جريندو قميصا يحمل رقم 100 ليحتفل به مع زملايه عقب الفوز على القطن الكاميروني بهدفين نظيفين فى الكونفدرالية، حيث أحرز جريندو الهدف الأول للمصري.

وحقق النادي المصري فوزاً ثميناً على ضيفه القطن الكاميروني، فى المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بهدفين نظيفين سجلهما محمد جريندو فى الدقيقة 35، وحسن علي بالدقيقة 53.



جريندو

بهذا الفوز يتصدر المصرى مجموعته بكأس الكونفدرالية الأفريقية برصيد 10 نقاط، ليضع قدماً فى الدور ربع النهائي، فيما يحتل مازيمبي المركز الثاني برصيد 7 نقاط ، وفى المركز الثالث فريق أوتوهو الكونغولي برصيد 4 نقاط، ويحتل القطن الكاميروني المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد مسعود، الدفاع: كريم العراقي - ياسر حمد - هيثم العيوني - أحمد شديد قناوي، الوسط: فريد شوقي - حسن علي - عمرو موسى - محمد جريندو - محمد عنتر، الهجوم: عمرو مرعي.