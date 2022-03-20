شكرا لقرائتكم خبر عن وحدات بدنية مكثفة فى أول مران للإسماعيلي بعد انتهاء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي مرانهم عصر اليوم على ملعب عبد الرحمن أنوس باستاد الإسماعيلية، بعد إنتهاء فترة الراحة السلبية. وكان الجهاز الفني للدراويش، بقيادة حمد إبراهيم، قد منح لاعبيه راحة لمدة 3 أيام بعد الفوز على الاتحاد مساء الأربعاء الماضي ضمن منافسات الدوري العام.

شمل المران على وحدات بدنية مكثفة تستهدف الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين خلال فترة التوقف ضمن الأجندة الدولية التي تستمر لما يزيد عن 25 يومًا بسبب خوض منتخب مصر الأول مواجهتين أمام نظيره السنغالي في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وحرص الجهاز الفني علي تكثيف الجرعات البدنية بجانب بعض الجمل الخططية، في حين أدى حراس المرمى تدريبات علي التسديد بعيد المدي والكرات العرضية تحت إشراف مدربهم سيد توفيق، بينما غاب عن المران اللاعب أحمد مصطفي صانع ألعاب الفريق بسبب وفاة والده.

وتابع التدريب المهندس خالد زين نائب رئيس النادي الإسماعيلي بجانب محمود حسن عضو اللجنة الفنية.