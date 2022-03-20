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الفائز من ليفربول ونوتينجهام يواجه سيتي.. تعرف على قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أسفرت قرعة دور نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عن مواجهة كريستال بالاس لنظيره ، بينما سيواجه الفائز من مباراة ونوتينجهام فوريست، فريق مانشستر سيتي.

ويلتقي ليفربول مع نظيره نوتينجهام فوريست، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وستُلعب مواجهات دور نصف النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب محايد وهو ملعب ويمبلي.

وستقام مواجهات دور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي يومي 16 و17 أبريل المقبل.

وجاءت قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي كالتالي:

1- كريستال بالاس ضد تشيلسي.

2- الفائز من ليفربول ونوتينجهام فوريست سيواجه مانشستر سيتي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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