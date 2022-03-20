رسمياً.. الاتحاد السكندري يعلن تعيين عماد النحاس مديراً فنياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، عن تعيين عماد النحاس، مديراً فنياً جديداً للفريق، خلفاً لحسام حسن المدرب السابق للفريق.

وكان الاتحاد السكندري قرر توجيه الشكر لحسام حسن وتؤامه إبراهيم حسن، على الفترة الماضية في قيادة الجهاز الفني للفريق.

ومن المقرر أن يقود عماد النحاس، الاتحاد السكندري خلال تدريبات الفريق، غدا في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويتكون الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري بقيادة عماد النحاس من: علاء عبد الغني مدرباً عاماً، رامي ربيع ومحمد قطب مدربين.

ومن المقرر أن يتولى محمد فتحي مسؤولية مدرب حراس المرمى، وعبد الرحمن عيسى مخططاً للأحمال، محمد أبو العلا محلل أداء، عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي، محمد عبد الفتاح أخصائي تأهيل وإصابات، سمير محجوب مدير إداري، أحمد متولي ويحيى فضل إداريين، وعبد الرحمن فاروق شئون مالية وإدارية.