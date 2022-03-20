بالأسماء.. كيف يخطط منتخب السنغال لمفاجأة كيروش؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمود حمدي

يستعد المنتخب الوطني المصري لخوض مواجهة من العيار الثقيل (ذهابًا وإيابًا) أمام نظيره السنغالي، ضمن التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

ويملك المنتخب السنغالي بقياده مدربه المحلي المتوج بلقب كأس أمم أفريقيا الأخيرة، أليو سيسيه ترسانة من النجوم، يتقدمهم نجم ليفربول ساديو ماني وحارس تشيلسي العملاق إدواردو ميندي.

ويعد ساديو ماني، النجم الأول بصفوف "أسود التيرانجا" وسيحظى بكل تأكيد باهتمام خاص من مدرب المنتخب الوطني، البرتغالي كارلوس كيروش، ولكن ما هي مفاتيح بطل أفريقيا البديلة في حال فرض الرقابة اللصيقة على نحم ليفربول؟

بامبا ديانج

ينتظر مهاجم المنتخب السنغالي ونادي مارسيليا الفرنسي، بامبا ديانج مستقبل كبير، ويعد أحد أهم الأسلحة في خطة المدرب أليو سيسيه، حيث أنهى أزمة المهاجم الصريح التي يعاني منها "أسود الترانجا".

ويملك المهاجم صاحب الـ21 عامًا إمكانيات فنية وبدنية مميزة، وظهر بشكل طيب خلال منافاست كأس أمم أفريقيا الأخيرة، وشكل خطورة كبيرة على مرمى محمد أبو جبل.

ويعد ديانج من النجوم المنتظرة في صفوف نادي مارسيليا، الذي انتقل لصفوفه خلال الموسم الماضي وشارك خلال 32 مباراة، مسجلًا خمسة أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

اسماعيلا سار

يعد اسماعيلا سار لاعب واتفورد الإنجليزي من الأسماء اللامعة لدي كتيبة المدرب سيسيه، ويعول عليه الجمهور السنغالي إلى جانب ساديو ماني في قيادة بطل أفريقيا لمنافسات كأس العالم 2022.

و يستطيع "سار" اللعب في مركز الجناح المهاجم بشكل مميز، ودائمًا ما يدخل ناديه الإنجليزي في خلاف مع الاتحاد السنغالي لكرة القدم بشأن استدعائه للتمثيل الدولي.

وخاض صاحب الـ24 عامًا، 86 لقاءً بقميص واتفورد، وسجل 24 هدفًا وأهدى 17 تمريرة حاسمة خلال مشواره بالدوري الإنجليزي.

كيتا بالدي

يأمل أليو سيسه في استعادة لاعبه كيتا بالدي مستواه المميز، واستغلال خبراته الكبرى خلال مواجهتي المنتخب المصري الحاسمتين في مشوار التأهل لكأس العالم.

ورغم تراجع مستوى النجم السنغالي خلال المواسم الأخيرة، إلا أن صاحب الـ27 عامًا يعد أحد المفاتيح الرئيسية وعنصر مهم لدى منتخب بلاده.

ولعب كيتا بالدي لأندية كبرى على غرار لاتسيو وإنتر ميلان ويرتدي حاليًا قميص كالياري بالدوري الإيطالي الذي خاض بمنافساته 177 مباراة وسجل 41 هدفًا وصنع 20.