خاص.. الأهلي يستعيد خدمات مدافعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

تعافى رامي ربيعة مدافع فريق الأهلي، من إصابته بشد في العضلة الخلفية والتي تعرض لها مؤخرًا ليغيب على إثرها عن مباراة المريخ السوداني.

وبحسب مصدر لـ"الخليج 365"، فإن ربيعة تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية وهو شد بسيط منعه من التواجد في لقاء المريخ الأخير.

وأضاف المصدر، أن بيتسو موسيماني لم يمانع من إراحة اللاعب في مباراة المريخ بعد الإطلاع على رأي الطبيب أحمد أبو عبلة.

وأشار المصدر، إلى أن ربيعة أصبح لائقًا للمشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائه فور عودة الفريق للتدريبات.

وكان موسيماني منح الفريق راحة سبيلة 8 أيام عقب مباراة المريخ نظرًا لتوقف المباريات، في إطار استعدادات منتخب مصر لمباراة السنغال في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

جدير بالذكر أن الأهلي فاز على المريخ السوداني بنتيجة (3-1)، في لقاء أقيم مساء الجمعة الماضي على ملعب "الأهلي we السلام".