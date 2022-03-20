المصري يفوز على القطن ويقترب من ربع نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

فاز المصري البورسعيدي على القطن الكاميروني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية.

ورفع المصري رصيد لـ10 نقاط في قمة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من الكونفدرالية، فيما تجمد رصيد القطن الترتيب عند النقطة الثالثة، في المركز الرابع.

وينتظر المصري نتيجة مباراة أوتوهو أمام مازيمبي لحسم التأهل رسميًا إلى دور ربع النهائي من الكونفدرالية.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: أحمد مسعود، كريم العراقي، ياسر حامد، هيثم العيوني، أحمد شديد قناوي، فريد شوقي، حسن علي، عمرو موسى، محمد جريندو، عمرو مرعي، محمد عنتر.

تفاصيل المباراة:

أهدر حسن علي ضربة جزاء لصالح المصري في الدقيقة التاسعة بعدما سدد لاعب الفريق البورسعيدي الكرة إلا أن حارس القطن يبعدها.

واصل المصري محاولاته من أجل تسجيل الهدف التقدم، وجاءت أخطر عن طريق جريندو الذي مر بالكرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة ولكن ارتدت من قدم أحد المدافعين.

وجاءت أخطر فرص القطن عن طريق سوايبو مارو الذي لعب الكرة برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 35 انطلق شديد قناوي من الجهة اليسرى ومرر الكرة عرضية، نجح جريندو تحوليها في الشباك برأسية رائعة، ليسجل الهدف الأول للمصري، قبل نهاية الشوط الأول.

استمر ضغط المصري في الشوط الثاني، حتى وصلت الكرة هيثم العيوني داخل منطقة الجزاء بعد عرضية، ولكنه سدد الكرة بعيدة تمامًا عن المرمى ليهدر فرصة هدف مؤكد.

هدأ إيقاع المباراة، وسيطر المصري على الكرة في وسط الملعب، إلى أن أعلن حكم اللقاء صافرة النهاية، بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين دون رد.